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وزارة الصحة في غزة: تلقينا 1950 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1050 طفلا
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

وزارة الصحة في غزة: تلقينا 1950 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1050 طفلا

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