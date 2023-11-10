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وزارة الصحة في غزة: قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل اثنين من المسعفين في طريق عودتهما من جنوب القطاع إلى شماله
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

وزارة الصحة في غزة: قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل اثنين من المسعفين في طريق عودتهما من جنوب القطاع إلى شماله

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