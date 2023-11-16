موقع البرامج
نشرات الأخبار
وزارة الصحة: 11320 ‏شهيداً وأكثر من ‏29 ‏ألف جريح ‏منذ بداية العدوان على قطاع غزة
الخميس 16 تشرين الثاني 2023

وزارة الصحة: 11320 ‏شهيداً وأكثر من ‏29 ‏ألف جريح ‏منذ بداية العدوان على قطاع غزة

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com