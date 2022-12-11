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وزيرة الرياضة الفرنسية: ماكرون سيتوجه الأربعاء إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب
الأحد 11 كانون الأول 2022

وزيرة الرياضة الفرنسية: ماكرون سيتوجه الأربعاء إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب

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