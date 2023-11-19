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وزيرة الصحة الفلسطينية لـ”العربية”: المساعدات التي دخلت غزة للآن تغطي 5% من الاحتياجات الطبية
الأحد 19 تشرين الثاني 2023

وزيرة الصحة الفلسطينية لـ”العربية”: المساعدات التي دخلت غزة للآن تغطي 5% من الاحتياجات الطبية

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