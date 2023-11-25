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وزير الأمن الإسرا_ئيلي: لن نغادر غز_ة حتى استعادة كافة الإسرا_ئيل_يين المحتجزين
السبت 25 تشرين الثاني 2023

وزير الأمن الإسرا_ئيلي: لن نغادر غز_ة حتى استعادة كافة الإسرا_ئيل_يين المحتجزين

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