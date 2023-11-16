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وزير الإعلام زياد مكاري: أعتقد أن دراسة تتعلق بتأجيل التسريح لقائد الجيش ستطرح أمام مجلس الوزراء
الخميس 16 تشرين الثاني 2023

وزير الإعلام زياد مكاري: أعتقد أن دراسة تتعلق بتأجيل التسريح لقائد الجيش ستطرح أمام مجلس الوزراء

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