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وزير الإعلام زياد مكاري: أقرينا المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب
الإثنين 05 كانون الأول 2022

وزير الإعلام زياد مكاري: أقرينا المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب

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