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وزير الاتصالات للـOTV: المبلغ المحول لصالح أوجيرو يؤمن انتظام الصيانة والمازوت لمدة ستة أشهر
الجمعة 02 حزيران 2023

وزير الاتصالات للـOTV: المبلغ المحول لصالح أوجيرو يؤمن انتظام الصيانة والمازوت لمدة ستة أشهر

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