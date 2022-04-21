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وزير الاقتصاد أمين سلام: لا قرار برفع الدعم عن الخبز
الخميس 21 نيسان 2022

وزير الاقتصاد أمين سلام: لا قرار برفع الدعم عن الخبز

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