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وزير الجيش الإسرائيلي: معارك قاسية تدور في غزة وحماس تحارب في المناطق المأهولة
الأحد 05 تشرين الثاني 2023

وزير الجيش الإسرائيلي: معارك قاسية تدور في غزة وحماس تحارب في المناطق المأهولة

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