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وزير الخارجية الأردني: منع الغذاء والدواء عن سكان غزة هو جريمة حرب وفقا للقانون الدولي
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

وزير الخارجية الأردني: منع الغذاء والدواء عن سكان غزة هو جريمة حرب وفقا للقانون الدولي

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