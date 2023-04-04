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وزير الخارجية الأميركي: الناتو يعيش لحظة تاريخية ونرحب بفنلندا في هذا الحلف
الثلاثاء 04 نيسان 2023

وزير الخارجية الأميركي: الناتو يعيش لحظة تاريخية ونرحب بفنلندا في هذا الحلف

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