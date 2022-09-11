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وزير الخارجية الروسي: تأخير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق
الأحد 11 أيلول 2022

وزير الخارجية الروسي: تأخير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق

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