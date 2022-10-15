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وزير الداخلية التركي: ارتفاع عدد قتلى الانفجار في منجم بارتين شمالي البلاد إلى 40
السبت 15 تشرين الأول 2022

وزير الداخلية التركي: ارتفاع عدد قتلى الانفجار في منجم بارتين شمالي البلاد إلى 40

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