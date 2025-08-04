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وزير الداخلية يزور مقر فوج إطفاء بيروت ويضع الأكاليل على نصب الضحايا
الإثنين 04 آب 2025

وزير الداخلية يزور مقر فوج إطفاء بيروت ويضع الأكاليل على نصب الضحايا

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