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وزير الدفاع الأميركي: بعثت برسالة لنظيري الروسي حذرته فيها من أية تصرفات خطيرة
السبت 01 تشرين الأول 2022

وزير الدفاع الأميركي: بعثت برسالة لنظيري الروسي حذرته فيها من أية تصرفات خطيرة

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