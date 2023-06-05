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وزير الدفاع الإسرائيلي: في حال اندلاع حرب فإن جبهتنا الداخلية ستواجه تحديات لم تعهدها من قبل
الإثنين 05 حزيران 2023

وزير الدفاع الإسرائيلي: في حال اندلاع حرب فإن جبهتنا الداخلية ستواجه تحديات لم تعهدها من قبل

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