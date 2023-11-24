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وزير الدفاع الإسرا_ئي_لي: هدنة غز_ة هي فترة توقف قصيرة سنستأنف بعدها العمليات بقوة عسكرية كاملة
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

وزير الدفاع الإسرا_ئي_لي: هدنة غز_ة هي فترة توقف قصيرة سنستأنف بعدها العمليات بقوة عسكرية كاملة

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