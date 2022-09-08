وزير الدفاع الى كافة العسكريين بالخدمة الفعلية: قررت اللجنة الوزارية ان يصبح بدل النقل مليون و800 الف ليرة بعد ما كان مليون و200 الف ليرة اضافة لمساعدة اجتماعية يجري درسها بشكل سريع او مضاعفة الرواتب من المحتمل ان تقر في جلسة الغد
وزير الدفاع الى كافة العسكريين بالخدمة الفعلية: قررت اللجنة الوزارية ان يصبح بدل النقل مليون و800 الف ليرة بعد ما كان مليون و200 الف ليرة اضافة لمساعدة اجتماعية يجري درسها بشكل سريع او مضاعفة الرواتب من المحتمل ان تقر في جلسة الغد
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