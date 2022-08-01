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وزير الدفاع وصل الى ثكنة شكري غانم
الإثنين 01 آب 2022

وصل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال العميد موريس سليم الى ثكنة شكري غانم.

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