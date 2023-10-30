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وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي: نأمل ألا يقوم حزب الله في لبنان بأي خطأ مثلما فعل عام 2006
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي: نأمل ألا يقوم حزب الله في لبنان بأي خطأ مثلما فعل عام 2006

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