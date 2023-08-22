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وزير الطاقة وليد فياض: عملية الحفر في البلوك رقم ٩ ستبدأ في ٢٤ من الشهر الحالي
الثلاثاء 22 آب 2023

وزير الطاقة وليد فياض: عملية الحفر في البلوك رقم ٩ ستبدأ في ٢٤ من الشهر الحالي

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