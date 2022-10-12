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وزير الطاقة وليد فياض من بعبدا: الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود إنّما الأهمية تكمن في الإلتزام بالتنقيب والمباشرة به لأننا بحاجة إلى ذلك وسنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع “توتال” والشركاء الدوليين والمهتمّين بقطاع الغاز
الأربعاء 12 تشرين الأول 2022

وزير الطاقة وليد فياض من بعبدا: الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود إنّما الأهمية تكمن في الإلتزام بالتنقيب والمباشرة به لأننا بحاجة إلى ذلك وسنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع “توتال” والشركاء الدوليين والمهتمّين بقطاع الغاز

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