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وزير المالية السوري لـ”الشرق”: هناك مراسيم عفو مطلقة لكل العائدين إلى سوريا
الخميس 15 حزيران 2023

وزير المالية السوري لـ”الشرق”: هناك مراسيم عفو مطلقة لكل العائدين إلى سوريا

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