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وزير المالية يوسف الخليل يلتقي نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج
الإثنين 29 أيار 2023

وزير المالية يوسف الخليل يلتقي نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج

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