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وزير المال الإسرا_ئيلي: صوّتنا لصالح صفقة التبادل بعد قبول مطالبنا
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

وزير المال الإسرا_ئيلي: صوّتنا لصالح صفقة التبادل بعد قبول مطالبنا

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