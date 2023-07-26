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وزير المال بعد اجتماع ميقاتي ونواب الحاكم: الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة
الأربعاء 26 تموز 2023

وزير المال بعد اجتماع ميقاتي ونواب الحاكم: الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة

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