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وزير المال للـOTV: أهم ما سنناقشه اليوم هو وضع القطاع العام برمته، ولم يعلق على موضوع أوجيرو
الخميس 08 أيلول 2022

وزير المال للـOTV: أهم ما سنناقشه اليوم هو وضع القطاع العام برمته، ولم يعلق على موضوع أوجيرو

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