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وزير المال يوسف خليل بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: نعم في رواتب للقطاع العام
الثلاثاء 13 حزيران 2023

وزير المال يوسف خليل بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: نعم في رواتب للقطاع العام

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