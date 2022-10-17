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وزير المهجرين عصام شرف الدين: منذ أيلول 2021 كنا مصرين على تحريك ملف عودة النازحين￼
الإثنين 17 تشرين الأول 2022

وزير المهجرين عصام شرف الدين: منذ أيلول 2021 كنا مصرين على تحريك ملف عودة النازحين

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