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وزير خارجية الأردن: لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

وزير خارجية الأردن: لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن

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