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وزير خارجية اليابان لنظيره الصيني: قلقون من التحركات العسكرية قرب حدودنا وتعاونكم مع روسيا
الجمعة 14 تموز 2023

وزير خارجية اليابان لنظيره الصيني: قلقون من التحركات العسكرية قرب حدودنا وتعاونكم مع روسيا

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