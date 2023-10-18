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وزير خارجية بريطانيا: يجب انتظار الحقائق بشأن ما حدث في مستشفى المعمداني في غزة
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

وزير خارجية بريطانيا: يجب انتظار الحقائق بشأن ما حدث في مستشفى المعمداني في غزة

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