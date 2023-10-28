موقع البرامج
نشرات الأخبار
وزير خارجية روسيا: تدمير غزة وطرد سكانها سيخلق كارثة لعقود وقد تمتد لقرون
السبت 28 تشرين الأول 2023

وزير خارجية روسيا: تدمير غزة وطرد سكانها سيخلق كارثة لعقود وقد تمتد لقرون

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com