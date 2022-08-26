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وزير دفاع العدو الإسرائيلي: أخبرت مستشار الأمن القومي الأميركي بمعارضتنا للاتفاق مع إيران
الجمعة 26 آب 2022

وزير دفاع العدو الإسرائيلي: أخبرت مستشار الأمن القومي الأميركي بمعارضتنا للاتفاق مع إيران

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