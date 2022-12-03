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وزير مالية ألمانيا يحذر من “حرب تجارية” مع واشنطن بسبب قانون مكافحة التضخم الأميركي
السبت 03 كانون الأول 2022

وزير مالية ألمانيا يحذر من “حرب تجارية” مع واشنطن بسبب قانون مكافحة التضخم الأميركي

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