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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 12 صاروخا من ​جنوب لبنان​ باتجاه ​الجليل​ الأعلى و​جبل الشيخ​
الإثنين 09 تشرين الأول 2023

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 12 صاروخا من ​جنوب لبنان​ باتجاه ​الجليل​ الأعلى و​جبل الشيخ​

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