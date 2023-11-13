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وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن إصابتين في مستوطنة “نتوعا” جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
الإثنين 13 تشرين الثاني 2023

وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن إصابتين في مستوطنة “نتوعا” جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

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