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وسائل إعلام إسرائيلية: الإنذارات اليوم في الشمال كانت أكثر من التي وقعت في الجنوب
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

وسائل إعلام إسرائيلية: الإنذارات اليوم في الشمال كانت أكثر من التي وقعت في الجنوب

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