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وسائل إعلام إسرائيلية: الموفد الأميركي الخاص بقضية الحدود البحرية مع لبنان موجود في “إسرائيل”
الإثنين 08 آب 2022

وسائل إعلام إسرائيلية: الموفد الأميركي الخاص بقضية الحدود البحرية مع لبنان موجود في “إسرائيل”

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