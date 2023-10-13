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وسائل إعلام إسرائيلية: بالرغم من كل الضربات لم نحقق نتيجة مهمة من الناحية العسكرية في غزة
الجمعة 13 تشرين الأول 2023

وسائل إعلام إسرائيلية: بالرغم من كل الضربات لم نحقق نتيجة مهمة من الناحية العسكرية في غزة

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