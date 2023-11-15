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وسائل إعلام إسرائيلية: تم إطلاق حوالي 20 صاروخًا قبل قليل من لبنان تجاه اصبع الجليل
الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023

وسائل إعلام إسرائيلية: تم إطلاق حوالي 20 صاروخًا قبل قليل من لبنان تجاه اصبع الجليل

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