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وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال
الخميس 16 تشرين الثاني 2023

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال

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