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وسائل إعلام إسرائيلية: عقب دوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي تم رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان
الإثنين 13 تشرين الثاني 2023

وسائل إعلام إسرائيلية: عقب دوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي تم رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان

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