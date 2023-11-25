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وسائل إعلام إسرائيلية: لقد تم حل الأزمة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين والصفقة ستُستكمل الليلة
السبت 25 تشرين الثاني 2023

وسائل إعلام إسرا_ئيل_ية: لقد تم حل الأزمة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين والصفقة ستُستكمل الليلة

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