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وسائل إعلام إسرائيلية: مستوطنة “كريات جات” في المنطقة الشمالية تحت القصف الأن
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

وسائل إعلام إسرائيلية: مستوطنة “كريات جات” في المنطقة الشمالية تحت القصف الأن

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