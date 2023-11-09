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وسائل إعلام اسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي في المطلة
الخميس 09 تشرين الثاني 2023

وسائل إعلام اسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي في المطلة

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