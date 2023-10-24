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وسائل إعلام اسرائيلية: إطلاق صاروخ موجه من لبنان بإتجاه برانيت
الثلاثاء 24 تشرين الأول 2023

وسائل إعلام اسرائيلية: إطلاق صاروخ موجه من لبنان بإتجاه برانيت

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