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وسائل إعلام اسرائيلية: ارتفاع عدد الأسرى المؤكدين لدى حماس الى 224 أسيراً
الخميس 26 تشرين الأول 2023

وسائل إعلام اسرائيلية: ارتفاع عدد الأسرى المؤكدين لدى حماس الى 224 أسيراً

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